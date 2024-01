Camera: martedì "Il Bilancio del Sistema previdenziale italiano", presentazione dell'XI Rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 16 gennaio, alle ore 16, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge la presentazione dell'Undicesimo Rapporto "Il Bilancio del Sistema previdenziale italiano - Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2022", a cura del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. Questo il programma: videomessaggio del presidente della Camera, Lorenzo Fontana; presentazione del Rapporto da parte di Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali. Intervengono: Alberto Bagnai, presidente della Commissione parlamentare di Controllo della Camera sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; Antonio Misiani, commissione Bilancio Senato; Bruno Tabacci, presidente Comitato per la legislazione della Camera; Francesco Zaffini, presidente commissione Affari sociali del Senato. Conclude Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)