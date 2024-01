Gaza: Save the Children, 10 mila bambini uccisi in quasi 100 giorni di guerra dal 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 10 mila bambini sono stati "uccisi dagli attacchi aerei e dalle operazioni di terra israeliane nella Striscia in quasi 100 giorni di violenza", secondo il ministero della Sanità di Gaza, gestito dal movimento islamista palestinese Hamas, e "migliaia sono dispersi, presumibilmente sepolti sotto le macerie". Lo afferma Save the Children, l'organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Domenica 14 gennaio segnerà la triste pietra miliare di 100 giorni di guerra, durante i quali, secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità di Gaza, più di 10 mila degli 1,1 milioni di bambini di Gaza – ovvero l'1 per cento della popolazione infantile totale – sono stati uccisi. I minori rappresentano oltre il 40 per cento delle persone uccise a Gaza dall'inizio dell'attacco contro Israele il 7 ottobre e dall'escalation di violenza nei Territori palestinesi. "I bambini di Gaza sopravvissuti alla violenza stanno sopportando orrori indicibili, tra cui ferite mortali, ustioni, malattie, cure mediche inadeguate e la perdita dei genitori e di altre persone care. Sono stati costretti a fuggire dalla violenza, spesso ripetutamente, senza un posto sicuro dove andare, e ad affrontare il terrore di un futuro incerto. Circa 1.000 bambini a Gaza hanno perso una o entrambe le gambe, molti le hanno avute amputate senza anestesia e avranno bisogno di cure mediche per tutta la vita", si legge nella nota. (segue) (Com)