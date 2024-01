Gaza: Save the Children, 10 mila bambini uccisi in quasi 100 giorni di guerra dal 7 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children afferma che nei 100 giorni di violenza iniziati il 7 ottobre è stato segnalato un numero record di gravi violazioni contro i bambini, tra cui: 370 scuole danneggiate o distrutte a Gaza; 94 ospedali e strutture sanitarie attaccati a Gaza; più di 1.000 bambini palestinesi hanno perso una o entrambe le gambe; a circa 1,1 milioni di bambini – l'intera popolazione infantile di Gaza – è stato negato l'accesso a un'adeguata assistenza umanitaria; rapimenti di bambini in Israele e 33 bambini israeliani uccisi. "Per ogni giorno trascorso senza un cessate il fuoco definitivo, sono stati uccisi in media 100 bambini. Non potrà mai esserci alcuna giustificazione per la loro uccisione. La situazione a Gaza è orrenda e rappresenta una piaga per tutta l'umanità. Per quasi 100 giorni, i più piccoli hanno pagato il prezzo di un conflitto a cui non hanno preso parte. Sono terrorizzati, feriti, mutilati, sfollati. L'1 per cento della popolazione infantile di Gaza è già stata uccisa dai bombardamenti e dalle operazioni di terra israeliane. Altri rischiano di essere uccisi dalla fame e dalle malattie, mentre la carestia è sempre più vicina. Il danno mentale inflitto e la totale devastazione delle infrastrutture, tra cui case, scuole e ospedali, hanno decimato il futuro dei minori sopravvissuti. Nonostante il numero record di bambini uccisi e mutilati, la comunità internazionale continua a non agire. Ogni grave violazione commessa contro i bambini è inaccettabile. Negli ultimi tre mesi, i minori di Gaza hanno dovuto affrontare ogni giorno gravi violazioni, e ad oggi non ci sono ancora le condizioni per fornire loro l'assistenza umanitaria di cui hanno bisogno. Tutte le parti devono concordare ora un cessate il fuoco definitivo", ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children per i Territori palestinesi. (Com)