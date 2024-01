Sardegna: denuncia GriG, invasione di torri eoliche anche nel Sarcidano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No degli ambientalisti del Gruppo d'Intervento Giuridico al progetto di realizzazione della centrale eolica “Impianto di Nurri” da parte di Nurri Wind s.r.l.nel Sarcidano e Ogliastra e nei territori comunali di Nurri, Orroli, Esterzili, Seui. L'associazione ha inoltrato oggi un atto di intervento nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientaledi competenza regionale. Il progetto “Impianto di Nurri” prevede 7 aerogeneratori con un’altezza massima complessiva superiore a 240 metri, per una potenza nominale massima complessiva pari a 29,4 MW. Poi linee elettriche di collegamento alla rete elettrica nazionale, viabilità, una cabina di raccolta, una nuova stazione elettrica, sbancamenti, viabilità, cavidotti in zone ricche di corsi d’acqua e macchia mediterranea. Il risultato, spiega Stefano Deliperi, presidente del Grig, sarà “una visibilissima selva di acciaio fra il Lago Mulargia e il Nuraghe Arrubiu, corsi d’acqua, campi e macchia mediterranea”. (segue) (Rsc)