Sardegna: denuncia GriG, invasione di torri eoliche anche nel Sarcidano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale, che sarebbe costruita in territori con presenza di vincolo paesaggistico e di vari beni culturali, soprattutto nuraghi (Nuraghe Arrubiu, Nuraghe Martingiana, Nuraghe Perda 'e Taullas, Nuraghe Buraxeddu, Nuraghe Sa Conca ‘e su Casteddu, Nuraghe Gutturu ‘e sa Stria, Nuraghe sa Siliqua) e altre aree d’interesse archeologico, “sorgerebbe ben dentro la fascia di rispetto estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale e/o con vincolo paesaggistico”. Deliperi ha poi sottolineato che “il GrIG ha chiesto alla Regione autonoma della Sardegna di esprimere formale diniego alla compatibilità ambientale degli impianti industriali in progetto e ha informato, per opportuna conoscenza, il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e i Comuni di Nurri, Orroli, Esterzili, Seui”. (Rsc)