Grecia: Istituto statistica, inflazione dicembre 2023 a +0,5 per cento su base mensile

- L’inflazione in Grecia ha registrato nel mese di dicembre 2023 un aumento dello 0,5 per cento rispetto al mese precedente, passando dal 3 per cento al 3,5 per cento. È quanto emerge da un rapporto dell’Istituto di statistica ellenico (Elstat), ripreso dal quotidiano “Kathimerini”. I dati confermano il quadro fornito in precedenza da Eurostat, secondo cui a dicembre si sarebbe verificato un rialzo dell’inflazione non solo in Grecia, ma in tutta l’eurozona. (Gra)