Open Arms: Matone (Lega), Salvini sbugiarda i cinque stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Matteo Salvini in udienza al processo Open Arms "sbugiarda i cinque stelle". Lo ha detto la deputata della Lega, Simonetta Matone. "In un'ora di dichiarazioni spontanee il vicepremier mette sotto il riflettore l'atteggiamento come minimo ipocrita tenuto da grillini e sinistra, che hanno preferito poi cercare di colpirlo nelle aule di giustizia. Difendere il Paese non può essere un reato", ha concluso Matone. (Rin)