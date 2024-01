Lavoro: Auriemma (M5s), governo si occupi di futuro 155 dipendenti Ipercoop di Afragola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "spero che adesso dia seguito a quanto affermato oggi alla Camera dalla sottosegretaria Wanda Ferro, che ha risposto alla mia interpellanza sul futuro dei 155 lavoratori Ipercoop di Afragola". Lo scrive in una nota la deputata del Movimento cinque stelle, Carmela Auriemma. "Da oltre un anno è aperto presso la regione Campania un tavolo istituzionale con l'obiettivo di individuare una soluzione per chiudere la vertenza garantendo continuità occupazionale. Al momento, tuttavia, nessuna soluzione è stata individuata malgrado l'interesse di alcuni possibili investitori - aggiunge -. A novembre scorso, i sindacati hanno richiesto l'avvio di un tavolo ministeriale, mentre il 31 dicembre le lavoratrici e i lavoratori hanno terminato di percepire la Cigs e attualmente sono privi di sostegno. Il ministero del Lavoro e quello del Made in Italy facciano la loro parte. Questi lavoratori, e le loro famiglie, hanno bisogno di risposte e ne hanno bisogno subito", conclude Auriemma. (Com)