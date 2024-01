Cina-Belgio: Xi a premier De Croo, bene opposizione a distaccamento economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezziamo che il premier De Croo si sia espresso pubblicamente contro il distaccamento e la disconnessione (economica) in molte occasioni, accogliamo con favore le aziende belghe che investono e operano in Cina e siamo disposti a fornire loro un buon ambiente imprenditoriale", ha detto Xi. "Pechino – ha aggiunto – auspica inoltre che Bruxelles possa garantire un ambiente imprenditoriale equo, trasparente e non discriminatorio alle aziende cinesi. I due Paesi possono mettere in campo i rispettivi vantaggi per espandere la cooperazione in settori tradizionali come i trasporti, la logistica e la biofarmaceutica, nonché esplorare nuovi punti di crescita per la cooperazione nello sviluppo sviluppo verde e nell'economia digitale". Xi ha inoltre auspicato che il Belgio possa contribuire positivamente allo sviluppo dei legami tra il Paese asiatico e l'Unione europea, in qualità di presidente di turno del blocco. (segue) (Cip)