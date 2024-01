Rai: Floridia (M5s), doveroso ricordare 80mo anniversario Resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i sindacati dei giornalisti e le associazioni partigiane per il loro invito, rivolto alla Rai, a ricordare l'ottantesimo anniversario della Resistenza. Sono certa che il Servizio pubblico saprà svolgere su questo fronte pienamente la propria missione, anche in virtù di quei principi costituzionali a cui, grazie al lavoro della commissione di Vigilanza, si fa riferimento per la prima volta nel nuovo contratto di servizio". Lo afferma la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia (M5s). "Confido nella sensibilità dei vertici aziendali, perché la memoria condivisa e quei valori a cui si fa riferimento non devono restare su carta ma devono rappresentare un impegno concreto e quotidiano. La narrazione del Servizio pubblico deve essere adeguata e coerente con i principi più nobili su cui si fonda la nostra democrazia", conclude.(Rin)