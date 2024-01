Open Arms: Candiani (Lega), Salvini a processo per vendetta di Pd e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è "finito a processo per avere fatto il proprio dovere, solo per vendetta politica di Pd e M5s". Lo ha detto il deputato della Lega, Stefano Candiani, in riferimento al processo Open Arms. "Da una parte i silenzi smemorati di Toninelli e le contraddizioni di Conte, dall'altra parte la sinistra che, pur di cercare qualche clamore, ha provato inutilmente anche a reclutare qualche divo di Hollywood. Da questa parte invece la verità testimoniata in tribunale da Salvini, verità inconfutabile. D'altronde si sa che, per tradizione, quando a sinistra non vincono nell'urna, cercano di trovare vendetta nei tribunali. Anche questa volta Salvini mostra la coerenza del proprio operato", ha concluso Candiani. (Rin)