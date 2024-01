Scuola: Marti, grazie a Lega da gennaio assunzione nuovi docenti al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto attuativo firmato oggi dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che assegna i fondi a 14 reti di scuole statali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, entra nel vivo il piano Agenda Sud", dichiara in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione di palazzo Madama, e coordinatore del partito in Puglia. "Sono disponibili oltre 8 milioni di euro con cui ogni istituto, già da questo mese, potrà assumere altri 5 docenti necessari per portare avanti una didattica moderna e su misura di ciascun alunno. Si colma così ulteriormente il divario territoriale e si riduce la dispersione scolastica. La scuola per la Lega è una priorità e anche oggi, dimostriamo con i fatti, come sia al centro dell'agenda politica del parlamento e del governo", conclude.(Com)