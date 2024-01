Mar Rosso: Sunak su intervento contro Houthi, segnale forte per ripristino stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito aveva bisogno di “un segnale forte” che gli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso non possono avvenire “impunemente”. Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak, che ha parlato ai giornalisti a Kiev prima del suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Nell'ultimo mese abbiamo visto un aumento significativo del numero di attacchi degli Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso, che sta mettendo a rischio vite innocenti, sta sconvolgendo l'economia globale e sta anche destabilizzando la regione”, ha spiegato Sunak. “È chiaro che questo tipo di comportamento non può continuare” ed è “il motivo per cui ci siamo uniti agli alleati per una pubblica condanna”. "Il nostro obiettivo è molto chiaro: allentare le tensioni e ripristinare la stabilità nella regione", ha aggiunto il premier britannico. (Rel)