Fisco: Turco-Fenu (M5s), concordato governo è obbrobrio economico

"Complice un parere di maggioranza al relativo decreto legislativo fiscale, il governo è proiettato verso alcune correzioni al concordato preventivo biennale fiscale, quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della (non) riforma tributaria del governo Meloni. Nella realtà questo concordato fiscale è semplicemente un obbrobrio economico, sotto diversi punti di vista", dichiarano in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s, e il deputato Emiliano Fenu, capogruppo M5s in commissione Finanze della Camera. "Per prima cosa -spiegano - siamo alla riedizione di uno strumento già sperimentato 20 anni fa dall'allora ministro Tremonti, che si rivelò un fallimento totale sia in termini di gettito, sia in termini di adesioni all'istituto. Viene da chiedersi come sia possibile che in un mondo cambiato alla velocità della luce, soprattutto negli ultimi 20 anni, il centrodestra non sappia fare altro che riproporre la solita ferraglia arrugginita di soluzioni che comprendono Flat tax per tutti, aumento del tetto al contante, condoni vari e riesumazione del concordato preventivo. In secondo luogo, a maggior ragione dopo le correzioni proposte nel parere di maggioranza, appare chiaro che il concordato o si rivelerà un 'condono preventivo' per chi è abituato a fare il furbo e avrà tutta la convenienza ad aderire alla proposta dell'Agenzia delle entrate, con la sicurezza di pagare molte meno tasse del dovuto; oppure si rivelerà un incredibile forma di ricatto nei confronti di quelle partite Iva che, valutando non conveniente l'adesione, saranno costrette ad aderire lo stesso dietro la minaccia di subire una valanga di controlli fiscali. Alla faccia del nuovo rapporto paritario tra Fisco e contribuenti".