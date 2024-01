Fisco: Turco-Fenu (M5s), concordato governo è obbrobrio economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In terzo luogo il concordato tutto farà fuorché semplificare un calendario fiscale che si è già attirato gli strali di tutte le principali associazioni di categoria. E ancora: siamo davvero sicuri che l'Agenzia delle entrate abbia la capacità di elaborare milioni di proposte di adesione al concordato, che siano coerenti con i volumi di ricavi e compensi di una platea enorme di potenziali interessati? E per finire un'altra domanda: ma quale chiarezza di idee può avere un governo che prima costruisce il concordato solo intorno alle partite Iva più affidabili, cioè quelle che hanno le cosiddette 'pagelle Isa' più alte, e poi smentisce il suo stesso approccio coinvolgendo anche tutte le altre partite Iva inizialmente scartate? La realtà è che questo concordato preventivo fiscale è l'ennesima misura con cui l'Esecutivo Meloni dimostra di avere a cuore solo selezionate corporazioni di riferimento elettorale, fregandosene altamente dell'interesse collettivo", concludono Turco e Fenu. (Com)