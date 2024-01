Mar Rosso: esperta a "Nova", dopo attacco Usa contro Houthi "cruciali le prossime 48 ore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco lanciato da Usa e Regno Unito su decine di postazioni dei ribelli filo-iraniani Houthi nello Yemen potrebbe essere una “strada senza uscita” e le prossime 48 ore "saranno cruciali". Lo ha affermato Laura Silvia Battaglia, giornalista e documentarista esperta di Yemen, voce di “Radio3 Mondo” e collaboratrice del “Washington Post”. “Quello che accadrà nelle prossime 48 ore è cruciale per capire se il bombardamento di questa notte risolverà la tensione o contribuirà all’escalation”, ha affermato Battaglia. In seguito allo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas il 7 ottobre 2023, gli Houthi hanno espresso solidarietà al movimento palestinese, attaccando le navi in transito nel Mar Rosso, da dove transita circa il 15 per cento del traffico mondiale. L’instabilità creata dagli Houthi ha portato i principali colossi delle compagnie di navigazione ad abbandonare la rotta e preferire il transito dal Capo di Buona Speranza, con conseguente aumento di tempi e costi. Inoltre, gli Stati Uniti hanno lanciato una coalizione che comprende oltre venti Paesi per garantire la sicurezza delle navi. “La vera domanda è se questa iniziativa sarà davvero in grado di proteggere la navigazione”, ha concluso Battaglia. (Res)