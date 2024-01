Spagna: ministro Presidenza Bolanos, è l'Ue a dettare politica migratoria Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Presidenza spagnolo, Felix Bolanos, ha dichiarato che "è l'Unione Europea a dettare la politica migratoria dei suoi Paesi membri". Il ministro ha voluto ridimensionare in alcune dichiarazioni ai media gli allarmi lanciati dalle opposizioni e dei sindacati di polizia sul trasferimento di competenze nella gestione dell'immigrazione alla Catalogna dopo l'accordo raggiunto dal governo con Uniti per la Catalogna (JxCat)di Carles Puigdemont. Bolanos ha ricordato che lo scorso dicembre è stato firmato il nuovo patto su migrazione e asilo tra i Paesi dell'Ue nel quale si "stabilisce chiaramente che la politica migratoria è una politica europea, e quindi le linee guida vengono dall'Europa". "Da qui, chi esercita la competenza è importante, ma deve esercitarla all'interno delle linee guida stabilite dal Patto europeo", ha aggiunto Bolanos. "È in questo quadro che si inserisce il patto che abbiamo raggiunto tra il Partito socialista operaio spagnolo e JxCat che è fondamentalmente quello di promuovere una legge organica per delegare la competenza in materia di immigrazione", ha sottolineato il ministro delle Presidenza. "Questa legge organica ovviamente deve essere lavorata", ha insistito, ribadendo che non è ancora possibile specificarne la portata. (Spm)