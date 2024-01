Città metropolitana Roma: in arrivo nei Centri formazione professionali sportello di ascolto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni abbiamo assistito a una crescente richiesta di servizi di ascolto, determinata soprattutto dall'acuirsi dell'emergenza attorno a fenomeni di violenza, sopraffazione o più genericamente di disagio nel mondo dei giovanissimi. L'accresciuta sensibilità sociale verso questi temi, sostenuta da una lungimirante politica dell'amministrazione, sta conducendo finalmente a strategie di intervento focalizzate innanzitutto sul piano educativo e dell'assistenza. Sono convinto che l'iniziativa della Città metropolitana, che ringrazio per l'apertura alla collaborazione, saprà garantire un efficace attività di prevenzione e risposta al disagio dei ragazzi", afferma Federico Conte, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. (Com)