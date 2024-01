Mar Rosso: esperta a “Nova”, “gli Houthi colpiscono per aumentare la propria legittimazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di destabilizzazione nel Mar Rosso ad opera dei ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi sono un modo per ottenere maggiore legittimazione internazionale. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Laura Silvia Battaglia, giornalista e documentarista esperta di Yemen, voce di “Radio3 Mondo” e collaboratrice del “Washington Post”. In particolare, ha spiegato Battaglia, gli Houthi hanno già suscitato l’apprezzamento delle opinioni pubbliche dei Paesi del Golfo, per aver agito contro Israele attaccando le navi in transito nel Mar Rosso, in solidarietà alla popolazione palestinese. Ora, ha aggiunto Battaglia, “potrebbe trattarsi di un passaggio successivo, con cui gli Houthi che cercano di accreditarsi come potenza regionale al punto che gli Stati Uniti stanno cercando un modo per neutralizzarli”. (Res)