Russia: Shapps, con nuovi aiuti militari il Regno Unito mostra un sostegno incrollabile all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Regno Unito ha dimostrato il suo "incrollabile" sostegno alla reazione dell'Ucraina contro la Russia con un pacchetto di aiuti militari da 2,5 miliardi di sterline (circa 2,9 miliardi di euro). Lo affermato il ministro della Difesa britannica, Grant Shapps, che in un post su X ha scritto: "Abbiamo detto che il nostro sostegno sarebbe stato incrollabile e oggi lo abbiamo dimostrato. Putin sperava che l'Occidente venisse distratto dagli eventi in Medio Oriente, ma oggi abbiamo compiuto il passo fondamentale per aumentare il nostro sostegno militare all'Ucraina, per fornirgli più di ciò di cui ha bisogno per vincere". (Rum)