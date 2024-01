Paesi Bassi: nuovo ambasciatore russo giungerà all'Aia il 18 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore russo nei Paesi Bassi e il rappresentante permanente della Russia presso l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, Vladimir Tarabrin, arriverà all'Aia il 18 gennaio. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'incaricato d'affari ad interim russo nei Paesi Bassi, Grigorij Orlov. Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato Tarabrin nuovo ambasciatore russo nel Paese lo scorso dicembre. In precedenza Tarabrin svolgeva l'incarico del direttore del Dipartimento per nuove sfide e minacce del ministero degli Esteri russo. (Rum)