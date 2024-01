Speciale energia: Piemonte, al via le cabine d'artista per trasformare cabine elettriche in opere di street art

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ireti, la società del Gruppo Iren che gestisce la distribuzione di energia elettrica, e la Città di Torino hanno promosso il nuovo bando 'Cabine d'artista', rivolto ad artiste e artisti under 35 che vorranno raccontare attraverso la street art, i valori e le sfide della sostenibilità per la città e per il territorio. L'obiettivo è selezionare cinque opere che verranno realizzate su altrettante cabine elettriche di Ireti dislocate nei quartieri Torinesi. Si tratta di Mirafiori Nord (via Dandolo angolo via piazza Omero, all'interno del giardino Zena), Pozzo Strada (via Lancia angolo via Boggiani, all'interno del giardino Salvatore Morelli), Vallette (via Parenzo angolo via Val della Torre), Barriera di Milano (piazza Derna fronte civico 250) e Lingotto (via Nizza 277). (Rpi)