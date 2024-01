Speciale energia: Decreto, Zucconi (Fd'I), emendamento a difesa ambiente, salute e filiera fotovoltaica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’emendamento a mia firma in materia di rifiuti da pannelli fotovoltaici, depositato al decreto legge Sicurezza energetica, nelle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, mette al sicuro l'ambiente e la salute, e sventa il rischio di replicare quanto accaduto con l'amianto, ovvero di far pagare alle generazioni future errori di gestione madornali”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia e segretario di presidenza della Camera, Riccardo Zucconi, nel commentare la modifica dell’emendamento 12.01, a sua firma, presentata al provvedimenti, a Montecitorio. “L’obiettivo - prosegue il parlamentare - è chiarire in via definitiva che le somme trattenute dal Gestore dei servizi energetici (Gse), a titolo cauzionale, sulle quote di incentivi versati ai soggetti responsabili, saranno restituite al beneficiario solo al termine del periodo di incentivazione e della vita utile dell’impianto (anche in caso di revamping, ovvero di rinnovo totale o parziale dei moduli), e in seguito alla presentazione al Gestore della documentazione di corretto smaltimento”. L'esponente di Fd'I sottolinea che i pannelli fotovoltaici incentivati “sono destinatari di un imponente investimento di denaro pubblico: grazie ai Conti energia, ciascuno della durata di venti anni, a partire dal 2005 e fino al 2013, sono stati installati 84 milioni di moduli distribuiti su 535.000 impianti professionali sul territorio nazionale, per un totale che ammonterà, nel 2033 (ovvero alla data di scadenza dell’ultimo Conto energia), a 330 miliardi. Un cospicuo investimento di denaro pubblico che non può essere compromesso da intrusioni criminali che mettono a repentaglio l’ambiente - con discariche a cielo aperto di pannelli esausti - e la salute - con il conseguente inquinamento prodotto da questi materiali". (Rin)