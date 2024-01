Speciale energia: Ambrogiani (Pd), famiglie a rischio rincari, situazione allarmante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo 2024 non si apre "sotto i migliori auspici per le famiglie italiane e il nostro mondo produttivo con grandi rischi di rincari per i consumatori. Elemento assai preoccupante, tanto per fare un esempio, è il caro bollette che potrebbe appesantire gravemente le economie di milioni di persone: viene in mente l'assenza del mantenimento dello sconto sull'Iva al 5 per cento sul gas, per non parlare degli aumenti dovuti al passaggio sul mercato libero che potrebbero condurre a importanti aggravi in bolletta". Lo dichiara, in una nota, il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani. "Insomma un contesto allarmante per potrebbe incidere negativamente sulla classe media italiana e farebbe scivolare al contempo sotto la soglia di povertà determinate fasce deboli della popolazione. Una ipotesi da evitare assolutamente - aggiunge Ambrogini -. È chiaro ed evidente che il governo Meloni non può rimanere indifferente e deve mettere subito in campo misure e interventi tesi a limitare l'aumento dei prezzi e a contrastare qualsiasi ipotesi di inflazione. Dal centrodestra gli spot elettorali non sono più sufficienti, serve ben altro per risollevare le sorti economiche e sociali del nostro paese". (Com)