Repubblica Ceca: quindicenne scappa di casa, voleva andare a combattere in Ucraina

- Un quindicenne è scappato dalla sua casa a Ostrava, nella Repubblica Ceca, perché voleva andare a combattere in Ucraina. Lo ha reso noto l’emittente radiofonica polacca “Rmf24”. Il ragazzo è uscito di casa mercoledì scorso. Sebbene fosse apparentemente diretto a scuola, in realtà il quindicenne non l’ha mai raggiunta, avendo tutt’altra intenzione, ossia quella di partire per l’Ucraina e andare a combattere con i russi. A tale scopo l’adolescente aveva portato con sé il passaporto. Dopo la denuncia della scomparsa del figlio da parte dei genitori alla polizia, la guardia di frontiera ceca ha informato ieri le autorità polacche. Queste ultime hanno poi rilevato l’uso del telefono del quindicenne a Przemysl, cittadina della Polonia sudorientale a una quindicina di chilometri dal confine con l’Ucraina. Il quindicenne è poi riuscito comunque ad attraversare la frontiera polacco-ucraina. Grazie alla cooperazione con le autorità di Kiev, l’adolescente è stato ricondotto in Polonia e, da qui, verrà riportato nella Repubblica Ceca per ricongiungersi ai genitori. (Vap)