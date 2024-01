Roma: furto dei fari di 13 auto, arrestato fattorino 38enne a Pomezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva rubato nel corso della notte i fari di 13 auto, nascondendo il materiale da scasso all'interno del borsone da fattorino, e per questo è stato arrestato. I carabinieri della compagnia di Pomezia hanno arrestato un italiano di 38 anni, accusato di furto aggravato e continuato. Durante un servizio perlustrativo, i militari, mentre transitavano nei pressi del comprensorio di case popolari di via Catullo, hanno notato un giovane in bicicletta vestito da fattorino e con il consueto borsone termico sulle spalle. Insospettiti dall’orario, i carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo, ma l'uomo si è dato alla fuga. Fermato e sottoposto a perquisizione, il 38enne è stato quindi trovato in possesso di arnesi da scasso, quali cacciaviti, tronchesi ed un trapano, custoditi nella borsa insieme a due fari di autovettura. Poco distante, in un furgone noleggiato dall'uomo, i carabinieri hanno trovato altri 12 fari d'auto. La refurtiva è stata restituita e il 38enne arrestato. (Rer)