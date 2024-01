Migranti: Anci, si è tenuto oggi evento conclusivo progetto europeo di inclusione Lgnet2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è tenuto l’evento conclusivo del progetto europeo Lgnet2, coordinato dal ministero dell’Interno, direzione centrale per le Politiche migratorie, autorità di gestione Fami, in collaborazione con Anci e fondazione Cittalia, finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami). Lo comunica Anci in una nota. I comuni aderenti al progetto, Bologna, Bolzano, Caserta, Firenze, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Sassari, Taranto, Torino, Trieste e Anci Liguria si sono ritrovati questa mattina nella sede del Parlamento europeo intitolata a David Sassoli, in Piazza Venezia a Roma. Il progetto Lgnet2 nasce dalla volontà di dare sostenibilità e continuità alle azioni previste dalla precedente iniziativa (Lgnetea), replicando un modello operativo sperimentato con successo. Lgnet è infatti un’esperienza progettuale unica nell’ambito dell’inclusione dei migranti. Può infatti contare su un partenariato vasto che vede un'ampia rete interistituzionale e multilivello costituita da 16 aree metropolitane e/o grandi città italiane che lavorano sotto il coordinamento del ministero dell’Interno in qualità di capofila e con il supporto tecnico e istituzionale di Anci e di fondazione Cittalia ed elevate opportunità di stabilizzazione degli interventi nell’ambito dei servizi ordinari di welfare territoriale. Durante l’incontro, alla presenza di amministratori, dirigenti e funzionari comunali dei territori coinvolti è stato proiettato il docufilm “Ritratti – storie e voci dai comuni Lgnet”, realizzato da Anci comunicare. Un racconto delle attività svolte su ciascun territorio delle 16 città italiane coinvolte. Hanno beneficiato del progetto le persone migranti regolarmente soggiornanti esposte a grave rischio di emarginazione sociale, a cui sono stati forniti servizi di pronta assistenza, supporto psico-socio-legale, supporto all’inclusione abitativa e accesso ad azioni di impegno civico. I risultati presentati anche stamattina risultano ampiamente superiori a quanto previsto dagli indicatori di risultato previsti, sia in termini di numero di beneficiari raggiunti che di servizi territoriali attivati. (segue) (Com)