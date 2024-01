Migranti: Anci, si è tenuto oggi evento conclusivo progetto europeo di inclusione Lgnet2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Prato e delegato Anci all’Immigrazione, Matteo Biffoni, ha dichiarato: “Oggi abbiamo confermato ancora una volta l’impegno che i comuni svolgono quotidianamente nel realizzare percorsi di reale integrazione delle persone migranti, con particolare attenzione alle persone più fragili. Al ministero dell’interno va il nostro ringraziamento per aver creduto al valore di questa rete di comuni che ha fatto dello scambio reciproco un modus operandi stabile. Alla base di Lgnet c’è una visione condivisa - spiega Biffoni - sull’importanza di prendersi cura delle persone anche come investimento sul benessere dell’intera comunità, sia in termini di risposta alle situazioni di marginalità e disagio sociale, sia di efficientamento dei servizi locali. Le risorse assegnate ai comuni aderenti hanno determinato effetti positivi per l’intera struttura comunale, impattando su tutti i settori della macchina amministrativa locale. L’ottima riuscita dell’edizione appena conclusa e soprattutto la validità degli obiettivi raggiunti – conclude Biffoni – consentirà ad altri importanti comuni di aderire alla terza edizione, che è prossima all’avvio. Infatti, l’incontro di oggi non è stato solo un momento conclusivo, ma è stato anche un momento di confronto per il futuro, così da rafforzare alcuni aspetti e immaginare nuovi percorsi". Il prefetto Maria Forte, direttore centrale per le politiche migratorie, autorità Fami del ministero dell’Interno, ha dichiarato: “Come soggetto capofila del partenariato e autorità di gestione del Fondo che ha finanziato l’azione progettuale, oltre che ringraziare Anci, Cittalia e i comuni partner, non posso che essere soddisfatta di come le risorse del Fami siano state impiegate e dei risultati conseguiti, sia in termini di percorsi effettivamente attivati a favore dei migranti intercettati e presi in carico, sia per il processo sistemico che si è generato attraverso una migliore comunicazione interistituzionale, il rafforzamento delle reti di collaborazione tra i servizi e la strutturazione di innovative e funzionali modalità di intervento effettivamente rispondenti alle esigenze delle comunità locali”. (Com)