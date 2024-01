Trasporti: Mit, entro fine mese triplicati controlli straordinari su linee ferroviarie critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- FS Security, la società per la sicurezza nelle stazioni e sui treni, voluta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, è pronta a triplicare. Entro fine mese saranno 13 le linee monitorate dai “vigilantes”, programmate tra Nord, Centro e Sud, con una particolare attenzione alle stazioni di media grandezza e sulla base di studi di esperti in relazione alle evidenze storiche relative a episodi di violenza o di illegalità. Lo fa sapere, in una nota, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di una scelta strategica dovuta alla valutazione che nelle grandi stazioni ci sono spesso presidi di Esercito, Polfer oltre al personale di sicurezza dei treni, mentre le stazioni più piccole spesso sono sprovviste di personale di sicurezza dedicato. Lo scopo della rimodulazione dei servizi è intervenire in maniera unitaria lungo linee e stazioni considerate critiche, coordinando i servizi a bordo dei treni con quelli svolti nelle stazioni con l’obiettivo di aumentare la sicurezza reale e percepita, ridurre l’evasione, supportare il personale ferroviario nella gestione di eventuali criticità, collaborare con le Forze dell’Ordine in caso di necessità. La sperimentazione - prosegue la nota - iniziata a novembre scorso su quattro linee ferroviarie di Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania, ha portato a risultati molto interessanti: una media di cinquecento treni al giorno controllati, più di 40 stazioni presidiate, 140 operatori impegnati giornalmente. Sono state allontanate oltre 27.700 persone, elevate 160 sanzioni, oltre 1.300 “portoghesi” intercettati e regolarizzati in un mese. La società prevede anche, a breve, il potenziamento del personale di vigilanza con l’ingresso di 1.500 addetti a livello nazionale.(Com)