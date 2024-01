Napoli: Piantedosi, riportiamo polizia su territori e più sinergia coi sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo cercando di riportare il più possibile le forze di polizia nei luoghi in cui c’è bisogno, lo stiamo facendo anche qui a Napoli". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine della partecipazione al seminario conclusivo sui 'Diritti e bisogni delle vittime di reato', promosso dalla Fondazione Polis nella biblioteca dedicata ad Annalisa Durante a Forcella. "Ovviamente quello che può e deve fare la polizia non esaurisce i problemi di alcuni ambiti come purtroppo esistono qui nel nostro Sud, che riguardano anche aspetti di carattere sociale e culturale - ha aggiunto -. Noi dobbiamo fare sinergia con i sindaci per mettere insieme tutte le risorse che abbiamo, che non sono solo quelle del rigore della legge".(Ren)