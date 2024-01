Serbia: ministra Energia, utili Ente statale (Eps) oltre gli 819 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili realizzati dall'Ente statale dell'energia serbo (Eps) supereranno i 96 miliardi di dinari (circa 819 milioni di euro). Lo ha dichiarato la ministra dell'Energia serba Dubravka Djedovic Handanovic, la quale ha sottolineato che nel bilancio per il 2024 non sono previsti altri sussidi per Eps. Lo riporta il quotidiano serbo "Danas". La ministra ha quindi affermato che dall'inizio dell'anno "Eps non ha importato, ma solo esportato elettricità" e che "nei primi nove giorni del 2024 sono stati venduti 78 gigawattora per 6,7 milioni di euro". Djedovic Handanovic ha infine dichiarato che l'elezione del direttore generale di Eps rientra nelle competenze del Consiglio di vigilanza e che il processo è in corso. (Seb)