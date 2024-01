Acca Larentia: Ecr, dibattito in Parlamento Ue solo per attaccare governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo politico dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), di cui fa parte Fratelli d'Italia, è contrario al dibattito sulla rinascita del neofascismo in Europa, legato anche ai fatti di Acca Larentia, che si svolgerà martedì prossimo al Parlamento europeo di Strasburgo. Il dibattito “sembra essere politicamente motivato e mirato a danneggiare l'attuale governo italiano", ha dichiarato il portavoce del gruppo Ecr, Michael Strauss, nel corso di una conferenza stampa all’Europarlamento di Bruxelles, in preparazione della sessione plenaria della prossima settimana a Strasburgo. "Vorremmo ricordare che la commemorazione delle vittime di Acca Laurentia si svolge ogni 7 gennaio da 46 anni e che, in questo lungo periodo, si sono succeduti quasi 40 governi diversi di ogni orientamento e combinazione politica. Riteniamo quindi che il dibattito che si sta organizzando sia un attacco ingiustificato e un tentativo di infangare il governo Meloni, e questo è inaccettabile. Giorgia Meloni ha chiarito di essere lontana politicamente da tali attività", ha concluso Strauss. (Beb)