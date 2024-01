Francia: Macron apre primo Cdm dopo rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo francese "è riunito, al lavoro!". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, in apertura del primo Consiglio dei ministri che si è tenuto questa mattina all'indomani del rimpasto di governo. La riunione è durata circa mezz'ora. In mattinata il primo ministro Gabriel Attal, recentemente nominato da Macron, ha effettuato il passaggio di consegne con Amelie Oudea-Castera, che oltre al dicastero dello Sport guiderà anche quello dell'Istruzione, fino a pochi giorni fa nelle mani del neopremier. Attal ha affermato che si farà "garante" della "priorità assoluta" data alla scuola. Non c'è una "lotta più grande di quella della scuola", ha detto Attal durante la cerimonia. Passaggio di consegne anche al ministero degli Esteri, dove Catherine Colonna ha lasciato il posto di ministro a Stephane Séjourné. L'ormai ex titolare del Quai d'Orsay ha ricordato di essere stata la seconda donna a ricoprire il posto. "L'eguaglianza tra donne e uomini può e deve anche esprimersi nel cuore del dominio sovrano dove si gioca la difesa e gli interessi più fondamentali della nostra nazione", ha detto Colonna. (Frp)