Myanmar: giunta e milizie etniche confermano cessate il fuoco, accordo riguarda solo Stato di Shan (5)

- Con l'Operazione 1027, le milizie alleate hanno attaccato simultaneamente diverse postazioni dell'Esercito, della Polizia e di altre forze di sicurezza nello Stato di Shan. Gli attacchi si sono poi estesi alle regioni di Mandalay e Sagiang. Un'Operazione 1107 e un'Operazione 1111 sono state inoltre lanciate il 7 e l'11 novembre da altre organizzazioni etniche armate nello Stato orientale di Kayah. La diplomazia cinese ha affermato più volte di aver monitorato attentamente gli sviluppi in Myanmar, cui il mese scorso ha inviato una nota di protesta dopo che cinque persone sono state ferite da proiettili vaganti provenienti da oltre confine. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Wang Wenbin ha espresso "ferma condanna" per l'incidente, chiedendo ancora una volta alle parti interessate di cessare il fuoco. Stando alla ricostruzione fornita dal quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times", l'incidente si è verificato il 3 gennaio nella cittadina di Nansan, situata nella provincia meridionale dello Yunnan e vicinissima al confine con il Myanmar. I cinque sono stati trasferiti in ospedale. I proiettili sarebbero stati esplosi nel corso dei combattimenti a Laukai, nella regione settentrionale di Kokang. Situata nello Stato di Shan, per anni Kokang è stata una regione fortemente instabile. Alcuni proiettili vaganti provenienti dalla zona sono caduti oltre confine anche nel 2015, ferendo un cinese e quattro birmani. (Fim)