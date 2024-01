Infrastrutture: Serracchiani (Pd), Salvini risponda su mancato controllo Anas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo assolutamente insoddisfatti della risposta e per più questioni. La prima: i tempi sottosegretaria non tornano. Non è vero che tutta questa vicenda sarebbe intercorsa quando il ministro Salvini non era ministro delle Infrastrutture e sotto un altro governo, ministro che peraltro dovrebbe essere qui oggi a rispondere. Da quello che apprendiamo questi fatti sarebbero avvenuti, sì prima dell'insediamento di questo governo e del ministro Salvini, ma sarebbero anche accaduti dopo. Anzi sembrerebbe che proprio grazie all'insediamento del ministro, sia tornata con forza l'iniziativa di questa società, che definiamo 'lobbistica', che ha portato al procedimento giudiziario in oggetto, iniziativa che sarebbe andata avanti fino all'aprile 2023. In secondo luogo siamo assolutamente insoddisfatti della risposta, perché lei, sottosegretaria sta semplicemente dicendo che è tutta colpa dell'anticorruzione e fa riferimento a non meglio precisate iniziative che Anas avrebbe dovuto intraprendere al proprio interno. Scarica su Anac e non solo, ma è il ministero delle Infrastrutture l'ente di vigilanza e di controllo di Anas, ed è il ministero delle Infrastrutture che evidentemente ha fatto cortocircuito se qualcosa oggi non torna e nessuna risposta continua ad essere data, ne dal ministro Salvini, ne dalla Presidente del Consiglio visto che sembrerebbero essere coinvolti anche alcuni esponenti del governo". Lo ha detto la deputata del Partito democratico, Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, replicando oggi in Aula alla Camera sottosegretaria di Stato al ministero dell'Interno, Wanda Ferro, la quale ha risposto a un'interpellanza urgente sull'inchiesta della Procura di Roma che coinvolge Anas S.p.a. a prima firma della presidente del gruppo Pd Chiara Braga e sottoscritta dai deputati Serracchiani, Orlando, Simiani, Bonafè, Ciani, Ghio, Toni Ricciardi, De Luca, Ferrari, Morassut, Roggiani, Fornaro, Casu, De Maria, Di Biase, Gianassi, Lacarra, Zan, Curti, Scarpa. (segue) (Rin)