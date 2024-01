Infrastrutture: Serracchiani (Pd), Salvini risponda su mancato controllo Anas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Però - ha aggiunto Serracchiani – viene data una risposta politica molto chiara. Se un treno arriva sempre in ritardo il modo migliore per farlo arrivare puntuale non è quello di far sparire gli orologi. Di fronte a vicende così gravi noi ci saremmo aspettati dal governo di destra una presa di posizione molto forte, molto incisiva, che dicesse interveniamo ed eliminiamo le mele marce. Vogliamo sapere perché il ministro delle Infrastrutture non ha controllato Anas, perché non si è accorto di quello che stava succedendo, perché non è intervenuto. Poi la vicenda giudiziaria avrà il suo corso e accerteremo anche le responsabilità, se ci sono penali, che sono sempre personali, ma qui la responsabilità politica a noi pare evidentissima. Ci ha pensato Nordio a far sparire gli orologi. Il primo a sparire è l'abuso d'ufficio, tipico reato sentinella, andando contro l'Europa che sta approvando la direttiva anticorruzione. L'altro orologio che sparisce è il traffico di influenze. Proprio per essere sicuri che gli orologi spariscano del tutto, reintroducete anche la prescrizione, così tanti di quei processi magari si prescriveranno. Restringendo il campo delle intercettazioni, voi state cercando di privare i cittadini di ogni informazione utile. Quindi, non solo fate sparire gli orologi, facendo sparire i reati, fate sparire anche le informazioni che possono far sapere ai cittadini se il proprio rappresentante si comporta bene oppure no. State rendendo questo Paese meno sicuro, meno certo e meno capace di reagire di fronte a quei comportamenti, che, invece, tutta la collettività dovrebbe respingere in massa, sia chi vi ha votato, ma anche chi non vi ha votato. Non è il modo migliore - ha concluso sempre Serracchiani - per andare alla ricerca di quel consenso che vi è tanto caro". (Rin)