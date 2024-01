Ex Ilva: Turco a Mulè (FI), governo conta pecore dormendo, da M5s impronta chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "A Mulè che si diletta a fare battute sciatte sulle pecore chiamando in causa il M5s da un sofà televisivo, rammentiamo alcune cose sull'ex Ilva. Il governo che sostiene nell'ultimo anno le pecore le ha evidentemente contate dormendo nei palazzi, perché il menefreghismo di ArcelorMittal era noto già da tempo ma nell'esecutivo hanno sonnecchiato beatamente tutti: Urso, Fitto, Fratin fino alla stessa Meloni che non è mai intervenuta sul tema, scappando dalle sue responsabilità", dichiara in una nota il vicepresidente del M5s, senatore Mario Turco. "Inoltre, riteniamo sgradevole il sarcasmo del vicepresidente della Camera, che evidentemente non conosce la complessa realtà sanitaria di Taranto. A Mulè ricordiamo che in questa città tanti cittadini negli anni si sono ammalati e molti di essi sono morti a causa del polo siderurgico, così come le pecore che lui stesso cita sono state abbattute a causa della presenza delle diossina. Taranto è diventata negli anni una bomba ecologica anche a causa della visione miope dei governi sostenuti dal partito di Mulè, quando sono state fatte scelte strategiche sbagliate e miopi autorizzando produzioni altamente inquinanti". (segue) (Com)