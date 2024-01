Ex Ilva: Turco a Mulè (FI), governo conta pecore dormendo, da M5s impronta chiara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindi - prosegue Turco - ci vorrebbe almeno un po' di rispetto per il territorio, perché Taranto registra ogni anno circa mille casi di tumore. Nel 2018, piaccia o meno, quello di Conte è stato l'ultimo governo a dare un'impronta chiara relativamente al futuro dell'acciaieria, con un piano di profonda diversificazione industriale da accompagnare a un grande progetto di riconversione socio-economica della città con 'Cantiere Taranto'. Mulè e compagni invece hanno sempre sponsorizzato una logica industriale a carbone, che non ha risollevato economicamente l'acciaieria e dall'altro lato ha aggravato il suo impatto ambientale e sanitario. Sono da 16 mesi al governo e hanno dimostrato tutta la loro incapacità non accorgendosi del totale disinteresse di Arcelor Mittal, evidente da tempo e per l'assenza di soluzioni. Anzi, Mulè dovrebbe fare ammenda per lo spreco del prestito da 680 milioni elargiti a un socio completamente menefreghista sul futuro di Taranto. Qualche giorno fa, mentre a palazzo Chigi il governo incontrava i vertici di Mittal, il colosso in India annunciava in contemporanea l'apertura di un polo siderurgico da 25 milioni di tonnellate all'anno. Di cosa parliamo?", conclude. (Com)