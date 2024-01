Lombardia: Fermi, due miliardi per la Programmazione 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Tappa a Lodi per il tour di presentazione delle opportunità che offre il programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR 2021-2027). All'evento sono intervenuti gli assessori regionali Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) e Guido Guidesi (Sviluppo economico). L'obiettivo è quello di sensibilizzare i singoli territori sulle opportunità che il fondo regionale metterà a disposizione. "Le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – ha spiegato Fermi - sono fondamentali per dare corpo alle politiche regionali in favore della ricerca, dell'innovazione, della competitività, della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Come dice il titolo di questo Tour, offrono milioni di opportunità alle imprese e agli enti del territorio, che è necessario far conoscere perché si allarghi il numero di coloro che le intercettano. Nello scorso ciclo di programmazione (FESR 14-20) nella provincia di Lodi sono stati finanziati progetti per oltre 18 milioni di euro, di cui hanno beneficiato 363 soggetti, principalmente imprese. Col nuovo ciclo di programmazione possiamo fare ancora di più. Infatti, la Programmazione 2021-2027 – che sta entrando ormai nel vivo - ha un valore complessivo di 2 miliardi di euro, il doppio di quella precedente". "In questo quadro il ruolo della Regione Lombardia sarà duplice. Oltre a portarvi a conoscenza di questa importante opportunità, infatti – ha concluso Fermi - vogliamo essere a disposizione del territorio per aiutarvi a risolvere qualsiasi problema, soprattutto quelli burocratici". (Com)