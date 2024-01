Spagna: governo nega che Catalogna possa rifiutarsi di accogliere i migranti minorenni con trasferimento competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento delle competenze in materia di immigrazione alla Catalogna non significherà che la giunta regionale possa rifiutarsi di accogliere i minori non accompagnati. Lo ha detto il ministro delle politiche territoriali spagnolo, Angel Víctor Torres, in occasione di un evento informativo organizzato da "Ser Cantabria" in merito all'accordo tra il governo e Uniti per la Catalogna per il trasferimento delle competenze statali al governo di Barcellona. Torres ha precisato che l'accordo con Uniti per la Catalogna (JxCat) guidata da Carles Puigdemont non comporterà un trasferimento alla Catalogna, ma piuttosto la "delega di competenze" in materia di migrazione, un meccanismo che, come ha spiegato, dà allo Stato la possibilità di recuperarle. Torres ha sottolineato che non esiste ancora un testo specifico per il trasferimento di queste competenze in materia di migrazione, precisando che successivamente dovrà essere sottoposto al Congresso dei deputati, negando che ciò "non sia costituzionale". In merito alla richiesta del presidente dei Paesi Baschi, Inigo Urkullu, che questi poteri vadano anche ai Paesi Baschi, il ministro Torres ha ricordato che si tratta di una richiesta già concordata tra il Partito nazionalista basco (Pnv) ed il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), ritenendo che stia andando "nella giusta direzione" per concretizzarsi entro tre mesi. (Spm)