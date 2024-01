Yemen: Tajani, Italia avvertita dagli Usa con ore di anticipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia era stata avvertita con “ore ti anticipo” dagli Stati Uniti degli attacchi aerei condotti dal Comando Centrale degli Usa (Centcom), in coordinamento con il Regno Unito e il sostegno di Australia, Canada, Paesi Bassi e Bahrein, su obiettivi di ribelli sciiti Houthi in Yemen. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un punto stampa. "Siamo impegnati a garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, partecipiamo alla missione europea Atalanta e chiederemo anche che questa missione possa avere competenze più larghe oppure dare via a una nuova missione europea per garantire la libera circolazione delle merci. Dell'attacco di questa notte noi siamo stati informati dagli Stati Uniti con parecchie ore di anticipo ma non possiamo, perché la Costituzione non lo permette, inviare o agire in azioni di guerra senza un dibattito del Parlamento. È giusto difendere la libertà di navigazione", ha detto il capo della diplomazia italiana. (Res)