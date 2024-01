Viabilità: su A1 Milano Napoli al via dal 15 gennaio seconda fase lavori viadotto Sassofreddo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, tra Orte e Magliano Sabina, è stata pianificata la seconda fase dei lavori di ammodernamento del Viadotto Sassofreddo, che prevede il ripristino delle solette e conseguente completo rifacimento della pavimentazione. Al fine di mantenere la percorribilità del tratto, il cantiere opererà grazie all'attivazione di una corsia deviata nella carreggiata opposta in modo da garantire sempre due corsie per senso di marcia. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. Il programma delle lavorazioni prenderà il via a partire da lunedì 15 gennaio per essere sospeso entro il 22 marzo, prima dell'incremento dei volumi di traffico previsto in occasione delle festività pasquali. Per tutto il periodo di attività del cantiere la Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia ha previsto l'attivazione di un presidio dedicato al soccorso meccanico, oltre ad un potenziamento del servizio di assistenza all'utenza e dei presidi alla segnaletica. Nella mattina del lunedì e nel pomeriggio del venerdì, in cui sono previsti maggiori flussi di traffico, al verificarsi di accodamenti, agli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire ad Attigliano, seguire quindi le indicazioni per Bomarzo, e mediante la Sp20 immettersi sulla Ss675 Umbro – Laziale fino allo svincolo di Orte. Immettersi poi sulla la Sp151 in direzione di Orte, seguire quindi le indicazioni per Orte Scalo sulla Sp150 e successivamente immettersi sulla Ss3 Flaminia in direzione Magliano Sabina-Terni dove è possibile rientrare in A1. (segue) (Com)