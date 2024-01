Viabilità: su A1 Milano Napoli al via dal 15 gennaio seconda fase lavori viadotto Sassofreddo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Percorso inverso per chi è diretto verso Firenze. Nel caso di accodamenti in corrispondenza della stazione di Orte si consiglia, per i soli veicoli leggeri che provengono da Terni: percorrere la Ss675 Umbro - Laziale sino a San Gemini, seguire quindi le indicazioni per Narni Scalo, e prendere la Ss3 ter in direzione Magliano Sabina dove è possibile rientrare in A1 o, in alternativa, dalla SS675 uscire a Narni, proseguire verso Magliano Sabina e rientrare in A1. Per i veicoli leggeri che provengono da Viterbo e per i mezzi pesanti provenienti da Terni-Viterbo: proseguire sulla Ss675 Umbro – Laziale fino all'uscita di Orte, percorrere la Sp151 in direzione di Orte, seguire le indicazioni per Orte Scalo sulla Sp150 e successivamente immettersi sulla Ss3 Flaminia in direzione Magliano Sabina-Terni dove è possibile rientrare in A1. (Com)