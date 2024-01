Mar Rosso: presidenza Kiev, stabilità nel mondo tornerà solo con vittoria di Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi dei ribelli yemeniti filoiraniani Houthi contro le navi nel Mar Rosso "dimostrano ancora una volta che il disprezzo della legge nel mondo sta diventando sempre più diffuso. Il ritorno alla stabilità avverrà solo quando l'Ucraina otterrà la vittoria sulla Russia". Lo ha scritto su X il consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak. "L'instabilità globale è in aumento. Un altro punto di tensione militare su larga scala è il Mar Rosso, dove gli yemeniti Houthi stanno distruggendo il diritto marittimo internazionale, la navigazione internazionale", ha scritto Podolyak. Secondo il rappresentante della presidenza di Kiev, iniziando un conflitto in Ucraina la Russia "ha dato l'esempio a tutti i regimi aggressivi". Podolyak ha aggiunto che la Russia spesso agisce come "donatore diretto o indiretto, finanziatore, consulente di molte escalation in diverse regioni", poiché è "estremamente interessata" a distrarre il mondo dall'assistenza all'Ucraina. "La conclusione è semplice: è possibile riportare il mondo alle regole, alla stabilità, alla prevedibilità solo dopo il crollo o perdita della Russia di Putin. Qualsiasi altra soluzione provocherà solo altri processi distruttivi", ha concluso Podolyak. (Kiu)