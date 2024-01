© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione media annua in Ungheria nel 2023 è stata del 17,6 per cento. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Il dato è il peggiore dal 1997. L’aumento medio dei prezzi dei generi alimentari è stato del 25,9 per cento. L’inflazione nel mese di dicembre è stata del 5,5 per cento anno su anno. (Vap)