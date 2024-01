Tunisia: presidente Saied incontra nuovo giudice della Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto oggi al palazzo di Cartagine, sede della presidenza, Haykel Ben Mahfoudh, nuovo giudice della Corte penale internazionale (Cpi) per il mandato 2024-2033, per congratularsi per la sua recente nomina. Lo ha reso noto la presidenza su X (ex Twitter), in cui si legge che “questa nomina non è una coincidenza, bensì un riconoscimento internazionale delle competenze tunisine". Quella del professor Ben Mahfoudh rappresenta la prima nomina di un giudice arabo alla Cpi sin dalla sua fondazione nel 2002. Haykel Ben Mahfoudh è già un membro senior non residente dei programmi per il Medio Oriente dell'Atlantic Council, oltre a far parte del comitato scientifico dell'Università di Cartagine dal 2014. Il neo giudice ha insegnato diritto costituzionale, amministrativo, internazionale presso l'università El Manar, in Tunisia, dal 2006 al 2009, ed è anche uno dei soci fondatori dello studio legale Ben Mahfoudh & co., dove ha lavorato dal 1996 al 2011. (Tut)