Russia-Ucraina: Mosca, indignati per il fatto che Occidente ignora crimini di Kiev nei nostri confronti

- Mosca è indignata per il fatto che i Paesi occidentali ignorano i "crimini terroristici del regime di Kiev" contro la Russia. E' quanto ha affermato in una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "E' oltraggioso il cinico disprezzo dell'Occidente per gli atti criminali terroristici del regime di Kiev, per le sue minacce di espandere la geografia dell'uso di tali pratiche ad altre città pacifiche della Russia", ha detto Zakharova. La portavoce ha osservato che nessuno dei rappresentanti della Nato e dell'Ue ha condannato la "sanguinosa barbarie del regime di Kiev" dopo gli attacchi ucraini lanciati contro la regione russa di Belgorod alla fine del dicembre scorso. Per Zakharova, questa posizione dell'Occidente indica "la mancanza di contro argomentazioni e decenza elementare tra i funzionari europei". "Hanno semplicemente paura di chiamare le cose con il loro nome e continuano a discolpare i nazisti di Kiev, a giustificare le loro sanguinose atrocità contro i civili", ha ribadito Zakharova, secondo cui la tolleranza delle democrazie occidentali è "bifronte e criminale".(Rum)