Roma: violentava da anni la figlia di 10 anni, arrestato padre 46enne a San Cesareo

- Dal 2020 commetteva abusi sessuali ai danni della figlia minorenne, di appena dieci anni. La bambina, tuttavia, ha trovato la forza di confidarsi con il fratello maggiore e con la madre, che ha denunciato il tutto alla polizia. Per questo, nel pomeriggio dello scorso 10 gennaio a San Cesareo, in provincia di Roma, gli agenti della polizia di Stato del commissariato Tivoli e Guidonia, sotto la direzione dei magistrati della procura di Tivoli che trattano i delitti di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica, hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti di C.F.M., romeno incensurato di 46 anni, il quale dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. L'uomo, separato da alcuni anni dalla moglie, frequentava regolarmente i due figli secondo quanto deciso dal provvedimento disposto dal giudice in sede di separazione, accogliendoli nella propria casa di San Cesareo. In questo contesto, il 46enne distraeva il figlio maggiore e così approfittava della bambina. A denunciare la vicenda è stata la mamma che si è presentata al commissariato Tiburtino dopo che la bimba si era confidata con lei. (segue) (Rer)