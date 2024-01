Roma: violentava da anni la figlia di 10 anni, arrestato padre 46enne a San Cesareo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno consentito al Giudice per le indagini preliminari di ritenere che "il racconto degli abusi subiti" dalla bambina è "coerente, lucido, genuino" e il racconto "spontaneo" ha trovato "riscontro nelle dichiarazioni del fratello, il quale non solo ha raccolto le confidenze della sorella ma ha reso dichiarazioni che riscontrano indirettamente e in maniera particolarmente genuina le dichiarazioni della sorella". Secondo il giudice inoltre "la reiterazione delle condotte" connota "la personalità dell'indagato come prevaricatrice e rivelatrice dell'incapacità di reprimere le pulsioni lesive dell'altrui integrità fisica e psicologica". Su questi elementi il Gip ha disposto la misura della custodia in carcere, per il 46enne. (Rer)