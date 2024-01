Sardegna 2024: Deidda (Fd'I), candidato sarà Truzzu, con Lega rapporto cordiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alle prossime elezioni in Sardegna "nel tavolo regionale era uscita questa decisione" quella di candidare a presidente Truzzu, "noi rispettiamo la decisione della Lega di rifletterci e pensiamo che questa possa essere la scelta migliore anche per il centrodestra destra nel suo complesso". Lo ha detto Salvatore Deidda, deputato sardo di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Trasporti, a "24 Mattino" su Radio24. "L'altro giorno ho avuto un colloquio cordiale alla Camera con Andrea Crippa dove ci siamo chiariti sui motivi della decisione che è emersa dal tavolo ma nessuna rottura con loro, anzi il rapporto è sempre cordiale", ha aggiunto.(Rin)